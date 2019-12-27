ФОТО: Фонтан в Верманском парке превратили в "дешевый бассейн", начата проверка

Управление национального культурного наследия потребовало восстановить фонтан Верманского сада в соответствии с историческим визуальным образом, сообщил порталу Delfi представитель управления Янис Асарис. Сейчас фонтан выложен ярко-синей плиткой, которую обычно используют в плавательных бассейнах — а раньше она была коричневой.

Внимание на неправильную плитку 25 декабря обратило общество Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей").

Управление национального культурного наследия обратило внимание на распространившуюся в социальных сетях информацию и после проверки констатировало, что работы не были с ним согласованы, и памятник изменили без соблюдения требований нормативных актов.

Interesanti, ko par šādu @RigasDome vēsturiskā centra izkropļošanu saka @Mantojums un @UNESCO ? Te nav jautājums par gaumi vai bezgaumību, bet par klaju vandālismu un kultūras mantojuma apzinātu bojāšanu! https://t.co/KD0wuk4upO — Edgars Engīzers (@EngizersE) December 25, 2019



По словам Яниса Асариса, реставрационные работы не нужно согласовывать с управлением в том случае, если не будет визуально заметных изменений, а в этом случае они есть. Управление будут требовать восстановления прежнего вида фонтана и в понедельник, 30 декабря, отправит официальное письмо самоуправлению.

Ответственный за видоизменения фонтана представитель Рижской думы Рихард Шенберг пояснил портату Delfi, что работа над фонтаном еще не завершена. По его словам, будет создана отдельная комиссия, которая примет решение о цвете плиточки, и ее перекрасят. Этот цвет будет согласован с Управлением национального культурного наследия.

Активист общества Pilsēta cilvēkiem настроен к идее перекрасить фонтан скептически. "Мозаичные плитки не красят. Их покупают в магазине, где можно выбрать из сотни разных оттенков", — отмечает он. В качестве примера правильно отреставрированного фонтана он приводит фонтан у здания Национальной оперы — все тона соответствующие, и ничто не выбивается из контекста. "А здесь выглядит так, что просто зашли в Depo, купили самую дешевую кухонную плитку и использовали в центре Риги", — возмущается он.