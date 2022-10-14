ФОТО. Горы бетона, старые телефоны, Ленин и велосипед: как сейчас выглядит парк Победы

На месте, где раньше стоял памятник советским солдатам в Пардаугаве, продолжаются работы: убираются обломки, осушается пруд, идет уборка территории. Фоторепортеры LETA и F64 в пятницу опубликовали фотографии того, как сейчас выглядит это место, и находок, которые достали из пруда.

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Демонтажные работы в парке начались в конце августа. Центральный элемент скульптурного ансамбля, 79-метровый обелиск, был снесен 25 августа. Сейчас в парке идет уборка и расчистка территории. В пруду около памятника строители нашли бюст Ленина, старые кнопочные мобильные телефоны, пустые бутылки и даже чей-то велосипед.

Планируется, что вместо памятника в качестве краткосрочного решения будет построен "Парк будущего", где дети и молодежь смогут заниматься спортом, а также будет скейт-парк.

В четверг, 14 июля, Кабинет министров поддержал снос 69 объектов — памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы. Ранее их защищал договор с Россией, который был расторгнут после того, как российские войска вторглись в Украину.

Закон оговаривает: демонтаж не грозит памятникам, памятных знакам и мемориальным объектам, которые размещены на местах захоронения павших солдат.