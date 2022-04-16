ФОТО: Ход строительных работ на Вентспилсском шоссе около Юрмалы

На Вентспилсском шоссе (A10) от Кудры до поворота на Смарде (41,30–52,74 км) сейчас ведутся масштабные строительные работы. Движение организовано в четыре этапа с помощью светофоров или регулировщиков, причем водителям приходится учитывать, что на преодоление всего этапа может уйти почти час.

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Водителям советуют по возможности объехать строительную площадку по Лиепайскому шоссе (A9) до поворота на Тукумс (P98), а затем вернуться на Вентспилсское шоссе через P98.

В настоящее время на указанном участке Вентспилсского шоссе около Юрмалы ведутся земляные работы, окраины расчищаются от кустарника, строятся дорожные траншеи и водопропускные трубы, демонтируется дорожное покрытие, фрезеруется планировка и строятся объезды для обоих мостов через сцену.

На этапе строительства разрешенная скорость снижена до 70 км/ч и 50 км/ч. С учетом ограничений движения этап строительства проходим для всех видов транспорта. Водителям следует следить за сигналами светофоров и регулировщиков и не превышать разрешенную скорость движения.

На участке Вентспилсского шоссе от Кудры до поворота на Кемери планируется полностью восстановить дорожное покрытие. Для обеспечения несущей способности дороги на всем участке слой торфа будет заменен грунтовкой. Дренажный и морозостойкий слои, фундаменты и асфальтобетон будут укладываться в три слоя. На участке от поворота на Кемери до поворота на Смарде будет выровнено асфальтобетонное покрытие, отремонтирован профиль дороги и асфальтобетонное покрытие будет уложено в три слоя.

Также будет обустроена дренажная система и восстановлены девять водопропускных труб.

Кроме того планируется реконструировать оба моста через Версупите, восстановить автобусную остановку "Поворот на Кемери" и построить новую остановку "Кудра".

В целях повышения безопасности движения на участке установлена ​​акустическая лента. По итогам работ:

- На пересечении трассы A10 / Калнциемс – Кудра (P101) будет построена полоса левого поворота в направлении Риги;

- поворот на Кемери (пересечение с улицей Тукума) будет перестроен, сохранив его как Т-образный перекресток, но предусмотрев отдельную полосу для поворота налево в направлении Вентспилса;

- на повороте на Большую Кемерскую болотную тропу и Кемерское кладбище будет создано расширение проезжей части, чтобы можно было повернуть налево, не мешая потоку транспорта;

- на пересечении с шоссе Тукумс – Милзкалне – Смарде – Слампе (V1446) будет создана правая съездная полоса.

Строительные работы выполняет SIA Strabag по договорной цене 8 439 600 евро (включая НДС), из которых 7 173 660 евро финансируется из фондов ЕС. Строительные работы планируется завершить к концу 2022 года.

Ниже - фотоотчет о строительных работах (фотограф Ренарс Корис).

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris.