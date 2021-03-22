ФОТО: Инструктор придумал "сухопутный акваланг" для безопасного обучения вождению при Covid-19

17 марта очевидец в Пардаугаве заметил учебный автомобиль, инструктор в котором творчески подошел к вопросам эпидемиологической безопасности. Ученик сидел в респираторе, а инструктор — в маске для дыхания, трубка от которой была выведена в окно.

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Обучение вождению было запрещено в течение нескольких месяцев во время ЧС, однако с 1 марта его разрешили при условии соблюдения ряда правил: инструктор и ученик должны носить маски, между занятиями машина должна проветриваться, а поверхности дезинфицироваться, и следующее занятие должно начинаться не ранее, чем через 15 минут после окончания предыдущего. При этом в машине должна быть включена система вентиляции.

В день инструктор может обучать не более пяти человек, а раз в неделю он обязан сдавать тест на Covid-19 (если только у него нет прививки). Все расчеты осуществляются только безналично.