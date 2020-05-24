ФОТО: Инженеры тестируют произведенный в Латвии боевой беспилотный мини-вездеход

Латвийское предприятие SRC Brasa проводит испытания прототипа мобильной платформы поддержки Natrix lat-100, которую Национальные вооруженные силы Латвии планируют опробовать в ходе военных учений уже этим летом.

Как сообщил директор военной программы SRC Brasa Агрис Ермацанс, первые результаты тестов были "очень убедительными и свидетельствующими о мощи и стабильности" платформы. Мини-вездеход перевозил до 200 кг груза, развивая при необходимости скорость до 15 км/ч.

Предназначенная для армии модель обеспечена системой управления, которая позволяет вездеходу маневрировать в условиях пересеченной местности. Им можно управлять удаленно, с пульта, но в дальнейшем установку планируется роботизировать, чтобы она могла передвигаться и совершенно автономно.

Также к плюсам Natrix lat-100 относится компактность аппарата — даже в полной комплектации беспилотный вездеход объемом не превышает трети кубометра. При этом платформа позволяет перевозить сумки, канистры и коробки, а в случае необходимости — и раненых.