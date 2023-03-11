Фото: Из Риги в Украину отправили три автобуса с гуманитарной помощью

В субботу в Риге от площади Дома Конгресса в Украину отправился гуманитарная колонна — три больших микроавтобуса с различными товарами, сообщили агентству LETA в Латвийско-украинской конфедерации Viče.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Груз укомплектовала Viče — он состоит из продуктов питания и теплых пледов для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, и консервов для защитников Украины, подготовленных латвийскими охотниками.

Исполняющий обязанности главы посольства Украины Юрий Захарчук подчеркнул, что Латвия — лидер по объему помощи Украине — он почти достиг 1% от валового внутреннего продукта. Тем временем местные неправительственные организации, компании и люди в течение года пожертвовали 38 миллионов евро.

В колонне также есть несколько автомобилей для солдат — два внедорожника и два комплектов дронов Atlas Pro, которые приобретены на перечисленные средства благотворительного фонда Ziedot.lv, и пикап от Agendum.

Благодаря ассоциации Tavi draugi один из внедорожников загрузили свечами для окопов, маскировочными сетями и вязаными шерстяными носками для защитников Украины. Компания Latvijas finieris передала в Украину канистры с топливом, дрон и шины с внедорожным протектором. Компания также предоставит все необходимое для поездки.

Центр "Я — Мариуполь" в Днепре, оказывающий поддержку людям, у которых Россия отобрала дома, получит несколько сотен индивидуальных комплектов от сети магазинов Maxima Latvija и пледы от Kesko Senukai Latvija. Днепровское городское метро получит раскладные кровати, так как станции служат бомбоубежищами во время авианалетов.