ФОТО: Как изменилась Рига за семь лет. Показывает Google Street View

Летом 2018 года на улицы латвийских городов вернулись автомобили компании Google, которые снимали панорамные фотографии для сервиса Google Maps Street View. Обновление базы данных продолжается и этим летом. Портал DELFI воспользовался возможностями Google Maps, чтобы сравнить, как выглядели некоторые районы Риги семь лет назад и в 2018 году.

Первые фотографии латвийских дорог появились на картах Google в 2011 году. С тех пор некоторые районы Риги заметно изменились. Перед вами — несколько примеров.

Променад вдоль Даугавы

Нынешний вид променада вдоль Даугавы — современного и ухоженного, с велодорожкой, местами для отдыха и скейт-площадкой — стал для жителей Риги уже привычным. И многие уже забыли (или даже не знают), что до 2013 года всех этих удобств не было и в помине: на заросшем берегу реки сидели лишь рыбаки, а редкие прогулки осуществлялись по протоптанным в траве тропкам.

Дом науки ЛУ в Торнякалнсе

Невыразительная когда-то территория улицы Елгавас в Торнякалнсе преобразилась, когда Латвийский университет (ЛУ) возвел там Дом науки — учебный корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров, вмещающий 2000 студентов. Проект обошелся в 36 млн евро. Здесь можно ознакомиться с фотографиями внутреннего убранства Дома науки. А вот так он выглядит снаружи (в процессе постройки и по ее окончании).

IKEA на окраине Риги

Еще недавно эта окраина Межциемса считалась совсем тихой и не слишком заселенной. Все изменилось после того, как шведский гигант IKEA принял решение построить на огромном лугу первый свой магазин в странах Балтии. Проект предусматривал и перестройку подъездных путей к "Икее". Теперь этот район получил мощный толчок к развитию — в 2019 году здесь началась активная застройка, начиная от новостроек и заканчивая центром логистики и представительством очередного автодилера.

Квартал Сканстес

Окрестности улицы Гростонас в квартале Сканстес сейчас выглядят на уровне элитных "спальных районов" многих столиц Европы.

Центральный спортивный квартал

Бывший стадион ЛУ на ул. Кришьяна Барона 116а, выглядевший с улицы как нечто уже отжившее свой век, в 2017 году превратился в Центральный спортивный квартал — внушительную (площадь — 4 гектара) площадку под открытым небом, на которой есть тренажеры и аттракционы на любой вкус и под любой возраст.

Угол ул. Лачплеша и ул. Барона

Меняются и другие исторические места Риги — например, вот так с течением времени обновился и перекресток улиц Лачплеша и Кр.Барона.

Z towers в Пардаугаве

Многофункциональный комплекс "Z Towers" в Пардаугаве, строительство которого обошлось в более чем 200 млн евро, в этом году наконец-то будет сдан в эксплуатацию. В далеком 2011-м Google запечатлел, как выглядела территория уже при начавшейся стройке, но без явного еще визуального изменения ландшафта.

Меняется вид и в окрестностях Z Towers:

Дом культуры ВЭФ

В октябре 2017 года после масштабной реставрации в эксплуатацию было сдано одно из знаменитейших рижских зданий — Дом культуры ВЭФ. За полвека он не видел ни одного капитального ремонта. Теперь же Рига вдохнула в него новую жизнь:

"Новая Тейка"

Также активно развивается и территория возле дома культуры ВЭФ. В частности, растет и ширится район "Новая Тейка", который, судя по названию, должен "догнать и перегнать" старую Тейку, являющуюся одной из визитных карточек столицы.