ФОТО. Как на полигоне в Адажи проходили учения Kadars 2022

27 и 28 мая на полигоне Адажи под руководством Командования по специальным операциям прошли запланированные ранее военные учения Kadars 2022.
Согласно сценарию учений, подразделений специального назначения скрытно проникают в тыл предполагаемого противника для уничтожения средств ПВО и боевой техники. Подразделения, участвующие в учениях, отрабатывали способность скрытно проводить тактические операции, в том числе с использованием мобильных платформ и вспомогательного вооружения.
Как отмечают в пресс-центре Национальных вооруженных сил Латвии, в учениях принимали участие также бойцы 54-го батальона 2 Видземской бригады Земессардзе.