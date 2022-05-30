ФОТО. Как на полигоне в Адажи проходили учения Kadars 2022
Foto: NBS

27 и 28 мая на полигоне Адажи под руководством Командования по специальным операциям прошли запланированные ранее военные учения Kadars 2022.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно сценарию учений, подразделений специального назначения скрытно проникают в тыл предполагаемого противника для уничтожения средств ПВО и боевой техники. Подразделения, участвующие в учениях, отрабатывали способность скрытно проводить тактические операции, в том числе с использованием мобильных платформ и вспомогательного вооружения.

Как отмечают в пресс-центре Национальных вооруженных сил Латвии, в учениях принимали участие также бойцы 54-го батальона 2 Видземской бригады Земессардзе.

ФОТО. Как на полигоне в Адажи проходили учения Kadars 2022
Foto: NBS
ФОТО. Как на полигоне в Адажи проходили учения Kadars 2022
Foto: NBS


ФОТО. Как на полигоне в Адажи проходили учения Kadars 2022
Foto: NBS
ФОТО. Как на полигоне в Адажи проходили учения Kadars 2022
Foto: NBS


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата