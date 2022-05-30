ФОТО. Как на полигоне в Адажи проходили учения Kadars 2022

27 и 28 мая на полигоне Адажи под руководством Командования по специальным операциям прошли запланированные ранее военные учения Kadars 2022.

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Согласно сценарию учений, подразделений специального назначения скрытно проникают в тыл предполагаемого противника для уничтожения средств ПВО и боевой техники. Подразделения, участвующие в учениях, отрабатывали способность скрытно проводить тактические операции, в том числе с использованием мобильных платформ и вспомогательного вооружения.

Как отмечают в пресс-центре Национальных вооруженных сил Латвии, в учениях принимали участие также бойцы 54-го батальона 2 Видземской бригады Земессардзе.

Foto: NBS

Foto: NBS





Foto: NBS

Foto: NBS



