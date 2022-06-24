ФОТО. Как в эту ночь лиговали на Дзегужкалнсе
Foto: DELFI

В Риге традиционно отмечали Лиго в парке Дзегужкалнс — были костры, угощения и традиционные песни. Учатники плели венки из дубовых листьев и цветов и участвовали в ритуале зажигания костра. Публикуем фотоотчет празднования Анастасии Ефремовой.

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"Небо было в цветах лимузина Яновой ночи, как в легендарном фильме Рижской киностудии, - делится наблюдениями Анастасия Евремова. - Много пива, еды, толпы людей. Гигантский костер, куда девушки в народных костюмах кидали венки.И ещё костёр на палке, туда кидали мусор - видимо, все беды прошедшего года. Попасть было трудно, фотографировать опасно - сверху летели горящие ошметки тех самых бед. Будем надеяться, что все сожгли".

Выступали народные коллективы — постфольклорная группа Iļģi, лиепайское фольклорное объединение актрис Atštaukas, Рижский танцевальный клуб, оркестр экологической музыки Ducele, музыкальное объединение Rahu The Fool, этно-компания Zeidi. Народ исполнял у сцены народные танцы, которым его обучали, а также, как и положено, в сумерках искал цветы папоротника в дубовой роще. Считается, что венок из 27 цветов приносит его обладателю счастье и здоровье.

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