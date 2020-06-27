ФОТО: Как в Латвии появились первые служебные собаки

Собаки в полиции часто занимаются поиском наркотиков, взрывчатых веществ или пропавших людей. Может показаться, что так было испокон веков. Но это не так. На территории современной Латвии служебные собаки появились чуть больше века назад, говорится в сообщении на странице кинологов Государственной полиции в Facebook.

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В Западной Европе служебные собаки появились в полиции лишь в конце XIX века. Сначала в Австрии и Германии, а затем и в других странах. Курземская и Видземская губернии, входившие в состав Российской империи и тесно связанные с Германией по многим вопросам, тоже переняли эту практику.

Этому способствовали проблемы безопасности в балтийском регионе во время и после революции 1905-1907 годов. Кроме того, дворяне, которые в то время занимали руководящие посты в полиции, были большими любителями охоты и охотничьих собак. Первыми дрессировщиками полицейских собак на территории современной Латвии стали знатоки усадебных охотничьих собак, псари, для которых тренинги с собаками были возможностью получить полицейскую форму и новую должность.

В царской России основы для использования собак в полицейских и оборонительных целях были заложены осенью 1907 года почти одновременно в резиденции русского царя в Петергофе и Курземской губернии. В октябре следующего года состоялась первая Всероссийская выставка и конкурс полицейских собак. Мероприятие состоялось в Петербурге в манеже Кавалерийской офицерской школы, в нем приняли участие несколько собак из полицейских участков Курземской и Видземской губерний. Среди них был доберман начальника полиции Рижского округа "Девец", собаки начальника Рижской криминальной полиции "Флора" и "Стрелка", собаки шефа Лиепайского детективного агентства "Чилли" и "Неро" и еще пять собак из Рижской полиции, в том числе великолепный доберман "Теллс".

Всего на конкурс в Санкт-Петербурге был заявлен 31 пес. Но отбор был очень жестким, до практических испытаний допустили всего 12 собак. Остальных оценили как плохо обученных. В финале главный приз достался сторожевой собаке Петергофского замка, а другие призовые места получили полицейские собаки из Курземе и Риги.

Второе место занял доберман "Принцис" — собака главы Талсинского округа, а третье — доберман начальника полиции Рижского районного округа "Девец". На четвертом месте оказался вышеупомянутый пес "Чилли", а пятерку замкнул полицейский пес "Харрас" из полиции Елгавского и Бауского округов.

На следующий день лучших собак и их дрессировщиков пригласили на встречу с председателем Совета министров Российской империи Петром Столипиным, где вновь продемонстрировали свое мастерство. На этой встрече лучшие дрессировщики получили как признание, так и денежные призы. В последующие годы собаки и их дрессировщики из Видземе и Курземе с таким же успехом участвовали и в других подобных мероприятиях.

На фотографиях, опубликованных в книге Висилия Лебедева "Руководство дрессировки полицейских и военных собак", видно, как служебных собак дрессирует талсинский полицейский Яньпетерс. На этих фотографиях можно увидеть и собак Рижской полиции. На одних снимках они позируют фотографу, на других — активно участвуют в своей работе: сопровождают задержанных и охраняют раненых.