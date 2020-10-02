ФОТО: Как выглядит велодорожка из Иманты в Бабите, которая обошлась в 574 тысячи евро
Foto: Пресс-фото

Госкомпания Latvijas Valsts ceļi сообщила о завершении работ по прокладке дорожки для велосипедистов и пешеходов от Иманты до Бабите.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно базе данных Lursoft, за дорожку, которая будет идти рядом с автодорогой V20, государство заплатило 574,42 тысяч евро. Протяженность дорожки составляет 2,3 километра.

Дорожка начинается практически от перекрестка улицы Слокас с проспектом Курземес. Минсообщения обязалось построить ее, отреагировав на просьбу жителей Бабите соединить дорожкой поселок с микрорайоном Иманта.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Latvijas Valsts ceļi Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов