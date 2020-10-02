ФОТО: Как выглядит велодорожка из Иманты в Бабите, которая обошлась в 574 тысячи евро

Госкомпания Latvijas Valsts ceļi сообщила о завершении работ по прокладке дорожки для велосипедистов и пешеходов от Иманты до Бабите.

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Согласно базе данных Lursoft, за дорожку, которая будет идти рядом с автодорогой V20, государство заплатило 574,42 тысяч евро. Протяженность дорожки составляет 2,3 километра.

Дорожка начинается практически от перекрестка улицы Слокас с проспектом Курземес. Минсообщения обязалось построить ее, отреагировав на просьбу жителей Бабите соединить дорожкой поселок с микрорайоном Иманта.