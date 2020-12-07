Фото Кариньша без маски в магазине: VDI расследует публикацию

Государственная инспекция данных (VDI )начала проверку обстоятельств, при которых в соцсетях была опубликована фотография премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в магазине и без маски.

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Передача Panorāma телеканала LTV сообщает, что кадр записи системы видеонаблюдения появился в соцсетях в начале прошлой недели. Цель публикации — продемонстрировать, что премьер-министр не соблюдает ограничения, принятые кабинетом министров в связи с распространением Covid-19.

Кариньш ранее заявил, что запись была сделана в июле, когда требование носить маски в магазинах не было обязательным.

Государственная инспекция данных установила, в каком именно магазине была сделана запись, и потребовала у предприятия объяснений. Публикация записей системы видеонаблюдения в таких ситуациях является нарушением требований регулы о Всеобщей защите данных.

"Любая компания, без разницы — магазин, автостоянка, поликлиника или больница — устанавливает систему наблюдения с конкретной целью. Обычно для того, чтобы защитить свое имущество и посетителей от преступных действий. Только для этой цели можно использовать записи, чтобы потом передать их полиции или страховым компаниям. Но это не значит, что если какой-то посетитель смешно выглядит, забавно спотыкается или покупает слишком много алкоголя, это видео можно выкладывать на. Youtube", — заявила директор Госагентства данных Екатерина Мацук.

За такие нарушения предприятие может быть наказано штрафом в размере до 4% от оборота в прошлом году (максимум 20 млн евро). В Латвии самый большой штраф до сих пор составлял 150 тысяч евро.