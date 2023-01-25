ФОТО. Латвийские военные моряки получат униформу нового образца

В Морских силах (МС) Латвии началось внедрение униформы нового образца, сообщили в пресс-службе МС.

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Эта форма будет визуально отличаться от униформы других подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии.

Униформа, ее части и элементы теперь будут темно-синего цвета или цвета морской волны. Одежда функциональна, удобна и подходит для несения службы на кораблях Морских сил, в том числе на ней имеются элементы с огне- и водоотталкивающим покрытием.

Дизайн нового вида униформы военных моряков создавался с учетом опыта военно-морских сил других стран НАТО..

Учитывая, что полная смена униформы будет осуществляться постепенно до конца 2023 года, военнослужащие Морских сил Латвии будут носить как форму нового дизайна, так и зеленую форму НВС с утвержденным камуфляжным принтом.

При этом зеленая форма Национальных вооруженных сил с камуфляжным принтом будет по-прежнему использоваться военнослужащими Морских сил ЛР для выполнения различных задач на суше.