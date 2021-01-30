ФОТО: Латвия начала производство мобильных лабораторий для тестирования на Covid-19

Латвийское биотехнологическое предприятие MGI Latvia и строительное предприятие APB начали производство мобильных лабораторий для тестирования на коронавирус на базе морских контейнеров. В такой лаборатории можно проводить до 3000 тестов в день.

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12-метровый контейнер разделен на три части — место для тестирования, приготовления образцов и для их хранения. Лаборатория оборудована вентиляцией, регулируется давление, а стерильность соответствует требованиям биобезопасности второго уровня. При этом ее можно за пару часов собрать в любом месте, где возникает необходимость.

Процесс автоматизирован: аппараты MGI сканируют и обрабатывают образцы, выделяют РНК вируса и подготавливают их для окончательного этапа — выявления присутствия вируса. Для управления процессом достаточно трех человек — тогда как для выполнения этих процедур вручную нужны десятки специалистов. Таким образом снижается риск заражения для самих специалистов.

MGI Latvia планирует развивать экспорт. Первые такие контейнеры уже доставлены в Швецию.