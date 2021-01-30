ФОТО: Латвия начала производство мобильных лабораторий для тестирования на Covid-19
Foto: Publicitātes foto

Латвийское биотехнологическое предприятие MGI Latvia и строительное предприятие APB начали производство мобильных лабораторий для тестирования на коронавирус на базе морских контейнеров. В такой лаборатории можно проводить до 3000 тестов в день.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

12-метровый контейнер разделен на три части — место для тестирования, приготовления образцов и для их хранения. Лаборатория оборудована вентиляцией, регулируется давление, а стерильность соответствует требованиям биобезопасности второго уровня. При этом ее можно за пару часов собрать в любом месте, где возникает необходимость.

Процесс автоматизирован: аппараты MGI сканируют и обрабатывают образцы, выделяют РНК вируса и подготавливают их для окончательного этапа — выявления присутствия вируса. Для управления процессом достаточно трех человек — тогда как для выполнения этих процедур вручную нужны десятки специалистов. Таким образом снижается риск заражения для самих специалистов.

MGI Latvia планирует развивать экспорт. Первые такие контейнеры уже доставлены в Швецию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Bizness

Sharing Options

0

Source

DELFI Bizness

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работаем из дома: как разделить работу и отдых
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини