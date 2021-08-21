ФОТО: Латвия отмечает 30-летие своего признания де-факто

30 лет назад была фактически восстановлена независимость Латвии. В честь этого сегодня, 21 августа 2021 года, прошли памятные мероприятия - возложение цветов к памятнику Свободы, экуменическое богослужение в Домском соборе и вручение наград за укрепление государственности (Valstiskuma balva).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

21 августа 1991 года, Верховный Совет Латвийской Республики во время путча принял Конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики». Так закончился оговорённый в принятой 4 мая 1990 Декларации о независимости переходный период, и была восстановлена фактическая независимость Латвии. В Латвии потеряли юридическую силу законы СССР, и другие страны признали независимость Латвии.

21 августа 2021 года председатель Сейма Инара Мурниеце, члены Президиума и некоторые депутаты участвовали в праздничных мероприятиях в честь годовщины этих событий.

Награду за укрепление государственности получил лютеранский священник и писатель Янис Рубенис.