ФОТО: Латвия отмечает 30-летие своего признания де-факто

30 лет назад была фактически восстановлена независимость Латвии. В честь этого сегодня, 21 августа 2021 года, прошли памятные мероприятия - возложение цветов к памятнику Свободы, экуменическое богослужение в Домском соборе и вручение наград за укрепление государственности (Valstiskuma balva).
21 августа 1991 года, Верховный Совет Латвийской Республики во время путча принял Конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики». Так закончился оговорённый в принятой 4 мая 1990 Декларации о независимости переходный период, и была восстановлена фактическая независимость Латвии. В Латвии потеряли юридическую силу законы СССР, и другие страны признали независимость Латвии.
21 августа 2021 года председатель Сейма Инара Мурниеце, члены Президиума и некоторые депутаты участвовали в праздничных мероприятиях в честь годовщины этих событий.
Награду за укрепление государственности получил лютеранский священник и писатель Янис Рубенис.