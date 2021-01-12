ФОТО: Латвия получила первые 1200 доз вакцины Moderna от Covid-19

Латвия получила первые 1200 доз произведенной компанией Moderna вакцины против Covid-19, сообщила представитель Национальной службы здравоохранения Анна Каролина Шауле.

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Согласно опубликованной Минздравом информации, вакцина должна храниться в морозильной камере при температуре -20 градусов. После разморозки ее можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов в течение 30 дней. Вакцина предусмотрена для лиц старше 18 лет.

Ответственность за хранение и транспортировку вакцины Moderna в Латвии несет ООО Vakcina.

На заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис сообщил, что следующая поставка вакцины Moderna в количестве 2000 доз запланирована на 25 января, но еще не утверждена.

Не утверждена и последующая поставка 5000 вакцин Moderna, которая запланирована на 8 февраля. 22 февраля планируется получить еще 16 000 доз вакцины Moderna. Эта поставка вакцин также еще не подтверждена.

В свою очередь поставки еще не утвержденной для использования в Европейском союзе вакцины производства AstraZeneca запланированы на февраль. Если регистрация этой вакцины завершится в январе, как предполагает Министерство здравоохранения, уже в феврале Латвия сможет получить 127 187 доз вакцины AstraZeneca.

На сегодняшний день Латвия получила в общей сложности 31 455 доз вакцин против Covid-19 — 30 255 доз вакцины, произведенной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, и 1200 доз вакцины Moderna.