ФОТО: Латвию посещает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сегодня Латвию посещает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила представитель Государственной канцелярии Зане Озола.

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Глава Еврокомиссии встретилась с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а после переговоров они вместе осмотрели у здания правительства работающий на водороде троллейбус.

Затем председатель Еврокомиссии намерена посетить факультет архитектуры Рижского технического университета (РТУ) на Кипсале, где сделает заявление для прессы, ознакомится с ходом проектов, реализуемых с софинансированием ЕС и встретится на Фабрике дизайна РТУ со студентами, исследователями и преподавателями.

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LETA

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LETA

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Урсула фон дер Ляйен Кришьянис Кариньш
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