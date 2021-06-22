ФОТО: Латвию посещает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Сегодня Латвию посещает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила представитель Государственной канцелярии Зане Озола.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава Еврокомиссии встретилась с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а после переговоров они вместе осмотрели у здания правительства работающий на водороде троллейбус.

Затем председатель Еврокомиссии намерена посетить факультет архитектуры Рижского технического университета (РТУ) на Кипсале, где сделает заявление для прессы, ознакомится с ходом проектов, реализуемых с софинансированием ЕС и встретится на Фабрике дизайна РТУ со студентами, исследователями и преподавателями.