ФОТО: LDz провела учения, имитирующие железнодорожную катастрофу с утечкой опасных веществ
Foto: LETA

В четверг, 23 июля, государственная компания Latvijas dzelzceļš (LDz) провела на станции Шкиротава широкомасштабные учения, имитирующие железнодорожную катастрофу с утечкой опасного вещества.

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Задача учений — проверить готовность работников, вовлеченных в систему гражданской защиты, к координированным действиям и укрепить их сотрудничество в преодолении катастроф. Поэтому в мероприятии приняли участие не только сотрудники LDz, но и работники Государственной пожарно-спасательной службы, 1-й Рижской бригады Земессардзе, Государственной полиции, Рижской полиции самоуправления, а также Государственной службы среды.

В ходе учений был имитирован сход с рельсов цистерны с опасным грузом, в результате которого началась утечка опасного вещества из цистерны и произошло возгорание. Оперативные службы должны были потушить пожар, локализовать утечку и ликвидировать последствия. Оставшийся в поврежденной цистерне опасный груз был перекачан в исправную цистерну, а подвижный состав поднят на рельсы согласно установленным требованиям.

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