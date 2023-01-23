ФОТО: "Леопардовый флешмоб" у посольства Германии собрал несколько человек
Foto: LETA

В понедельник, 23 января у посольства Германии в Риге прошел "леопардовый флешмоб", участники которого протестовали против решения не поставлять Украине танки Leopard. Акция оказалась очень немногочисленной — на нее пришли всего несколько человек.

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К участию в акции в Twitter призывали инфлюэнсер Дана Исарова и член партии "Консервативные" Марцис Кулис. По данным LETA, Рижская дума не получала официальной заявки на проведение этого мероприятия.

Как сообщалось, Германия не дала согласия на поставки Украине немецких танков "Леопард-2", несмотря на ожидания Киева и давление со стороны союзников по контактной группе "Рамштайн", собравшихся в пятницу на очередное совещание по вопросам помощи Киеву. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам в перерыве встречи, что поставки "Леопардов" Украине все еще остаются предметом обсуждения среди западных партнеров.

После этой новости в социальных сетях зазвучали призывы одеться в леопардовое и в понедельник, 10 часов утра прийти к посольству Германии в Риге. Судя по постам в Twitter во вторник акцию планируется повторить.

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