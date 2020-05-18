ФОТО: лиепайский светофор с камерой фиксирует 400 проездов на красный свет в месяц

Осенью прошлого года светофор на перекрёстке улиц Улиха и Робежу в Лиепае был оборудован камерой, которая считывает и фиксирует номера автомобилей, проезжающих на красный свет. Полиция реализовала этот проект совместно с LMT.

За последние четыре года на перекрёстке улиц Улиха и Робежу произошло пять тяжёлых аварий, одна из них с летальным исходом. Все они случились потому, что водители ехали на красный свет. Было решено установить на светофоре камеру, которая в режиме реального времени фиксирует номера тех, кто пересекает линию остановки в то время, когда горит красный сигнал. Каждый день инновационный светофор "ловит" в среднем 15 нарушителей - в месяц около 400.

В среднем ситуация в Латвии не отличается от других европейских стран - каждый сотый водитель едет на красный свет, рассказал вице-президент LMT Ингмар Пукис. "Система доказала, что может фиксировать номерной знак даже на скорости 130 км/ч. Поэтому мы видим это решение существенным шагом по улучшению безопасности дорожного движения и в других опасных местах", - сказал он.

Камера соединена с системой управления светофора, поэтому "знает", когда горит красный свет, и распознаёт номера машин, едущих в неположенное время. Она работает в сети 4G, а в дальнейшем сможет использовать и 5G. При этом требования к инфраструктуре для её использования минимальны, а расходы на неё сравнительно невелики.

По данным статистики, в 2019 году 7% аварий, где пострадали люди, произошло именно из-за того, что водители проигнорировали красный сигнал светофора. Примерно треть нарушений, которая фиксирует полиция, тоже связаны со светофорами.