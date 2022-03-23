ФОТО. Магазины Kesko Senukai Latvia отзывают небезопасную стремянку

AО Kesko Senukai Latvia (сеть магазинов K Senukai) отзывает алюминиевую складную лестницу HAUSHALT с 4 ступенями (EAN 3871880001558, 1914).

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Как отмечают в магазине, причина отзыва товара — несоответствие правилам безопасности стандарта EN 131: при загрузке стремянки определенным весом у нее складывались передние ножки, и лестница приходила в негодность.

Покупатели могут вернуть небезопасный товар в ближайший магазин K Senukai, где им вернут стоимость товара. При этом необходимо предъявить документ/чек, подтверждающий покупку.

В случае дополнительных вопросов просьба обращаться: klientuserviss@ksenukai.lv или +371 6677 8876