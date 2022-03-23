ФОТО. Магазины Kesko Senukai Latvia отзывают небезопасную стремянку
Foto: Publiciitātes foto

AО Kesko Senukai Latvia (сеть магазинов K Senukai) отзывает алюминиевую складную лестницу HAUSHALT с 4 ступенями (EAN 3871880001558, 1914).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в магазине, причина отзыва товара — несоответствие правилам безопасности стандарта EN 131: при загрузке стремянки определенным весом у нее складывались передние ножки, и лестница приходила в негодность.

Покупатели могут вернуть небезопасный товар в ближайший магазин K Senukai, где им вернут стоимость товара. При этом необходимо предъявить документ/чек, подтверждающий покупку.

В случае дополнительных вопросов просьба обращаться: klientuserviss@ksenukai.lv или +371 6677 8876

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя