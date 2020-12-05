ФОТО: Магазины отгораживают "запрещенные" товары пленкой и лентами

В связи с пандемией в Латвии начиная с этих выходных запрещено продавать товары не первой необходимости в выходные и праздничные дни. Чтобы покупатели не складывали в тележку "запрещенные" товары, магазины огораживают стенды с ними пленкой, заградительными лентами и запрещающими знаками.

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На выходных можно продавать только продукты (кроме алкогольных напитков), корм для животных, товары для гигиены, прессу, билеты на общественный транспорт и некоторые автомобильные принадлежности на заправках.

Поэтому в магазинах закрыты стенды с посудой, игрушками, аксессуарами, открытками, косметикой и тому подобными товарами. Как сообщают очевидцы, в магазинах довольно малолюдно, атмосфера спокойная.

Запрет распространяется и на открытые рынки, поэтому на Рижском центральном рынке не работает большая часть торговых мест.