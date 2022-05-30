ФОТО: "Мерседес" после столкновения с BMW перевернулся на крышу
Foto: Sadursme.lv

В воскресенье, 29 мая, в 13.55 Государственная полиция получила вызов на дорожно-транспортное происшествие в Риге на улице Краста возле Южного моста. Здесь произошло столкновение между автомобилями BMW и Mercedes-Benz.

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В ДТП пострадали два человека, один из них был доставлен в медицинское учреждение. Полиция продолжает расследовать обстоятельства произошедшего, сообщила портала Delfi представитель Госполиции Лина Кальке.

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