ФОТО: Молния на мысе Колка, снятая со смотровой вышки

Читателю портала Delfi Ренарсу Большевицу удалось запечатлеть на фотографиях бурю в Колкасрагсе (мыс Колка), на северной оконечности Курземе.

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Снимки сделаны со смотровой вышки, сообщает очевидец.

"Вначале была идея сфотографировать грозу в Вентспилсе. Но когда я закончил работать, гроза уже двинулась дальше. Так что сразу после работы я схватил камеру и стремительно погнался за ней. Наконец, на мысе Колка, со смотровой вышки, — поймал ее", — рассказал Ренарс об условиях фотосъемки.

Снимками бури в Колкасрагсе очевидец поделился с порталом Delfi. На темном небе над Балтийским море отчетливо видны разряды молнии.

Если вы тоже видели нынешним летом грозу - присылайте свой репортаж (фото/видео) на нашу почту ( aculiecinieks@delfi.lv ), и мы опубликуем ваши фотографии.