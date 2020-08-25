ФОТО: На Адажской базе открылся спортивный комплекс за 19,3 миллиона евро
Foto: LETA

Во вторник, 25 августа на Адажской военной базе прошла церемония открытия нового спортивного комплекса Национальных вооруженных сил.

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Стоимость комплекса - 19,3 миллиона евро, проект реализовала строительная компания UPB.

Спортивный комплекс состоит из нескольких залов, в том числе для баскетбола, флорбола/гандбола, бокса, борьбы, настольных игр, атлетики, групповых занятий , также есть помещение для занятия альпинизмом.
На солдат будет доступен стадион и футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для пляжного волейбола, баскетбола/стритбола, теннисные корты.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр обороны Артис Пабрикс, командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш, командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс.

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