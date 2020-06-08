ФОТО: на Центральном рынке появилась первая в этом году латвийская клубника

Цена продаваемой на данный момент на Центральном рынке Риги клубники родом из Греции, Польши и Испании колеблется от 2 до 3 евро за килограмм. В свою очередь, первый урожай латвийской клубники предлагают приобрести за 12 евро/кг, свидетельствуют наблюдения DELFI.

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Как рассказала одна из продавщиц, первую партию местной клубники на прошлой неделе привезли на рынок из Лиелплатонской волости (Елгавский край). Изначально стоимость составляла целых 18 евро/кг, затем она снизилась до 15 евро/кг, сейчас — 12 евро.