ФОТО: На этих машинах врачи скорой выезжали на вызовы в 80-90 годах

Служба неотложной медицинской помощи передала Рижскому Мото-музею семь транспортных средств, на которых медики выезжали на вызовы в Латвии в конце 80-ых и начале 90-ых годов.

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Эти машины, многие из которых белого цвета с надписью "Скорая помощь" медики давно не используют. До сих пор они украшали центры бригад в Риге и Латгале и вызывали неподдельный интерес у гостей.

"Сравнивая эти машины с теми, на которых сегодня бригады выезжают на вызовы, можно хорошо видеть, насколько за несколько десятилетий выросла служба и развилась система здравоохранения. Сегодня оперативный транспорт напоминает реанимационную палату на колесах — машина оборудована современными технологиями, облегчающими работу медиков. В свою очередь, в некоторых машинах, которые медики использовали в конце 80-х находились лишь брезентовые носилки, аппарат с кислородом, комплект шин для фиксации и костыли, чтобы пациент с травмой ноги мог допрыгать до машины. Для связи была рация, но она, по словам многолетних работников, часто переставала работать, если машина выезжала за город", — рассказывает глава Службе неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

В распоряжении музея поступили: УАЗ 3962; ГАЗ 32214; УАЗ 39629; MERCEDES BENZ SPRINTER 312; CHEVROLET CHEVY VAN G20; MERCEDES BENZ 609; MERCEDES BENZ 412.

Самыми старыми являются машины марок УАЗ и ГАЗ. Интересный факт: так как машины УАЗ производили в России для нужд армии и с завода они выходили цвета хаки, медики из Резекне сами перекрашивали их в белый цвет, с помощью трафарета наносили красные полосы и надпись "Скорая помощь". В свою очередь "мерседесы" после становления независимости были подарены иностранными коллегами. Шофера вспоминают, что используемый в Валмиерской стороне MERCEDES BENZ 609 был хорошо и вынослив городе, а вот на дальних вызовах с ним приходилось туго, так как максимальная скорость была всего 90-95 км/ч. Кроме того, во время поездки не было возможности разговаривать с пациентом — из-за рева мотора ничего не было слышно.

Заместитель руководителя Рижского Мотор-музея Агрис Шмитс отметил: "Это еще один пример того, как успешное сотрудничество разных учреждений помогает сохранить свидетельства прошлого. Мы рады, что получили технику, которая верно служила медикам и теперь отправилась на заслуженный отдых. Несмотря на то что многие автомобили относительно новые, их лучше всего сохранить уже сейчас, чтобы можно было выставить на экспозиции и рассказывать обществу об истории и развитии оперативного транспорта в Латвии".