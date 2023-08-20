ФОТО. На фасад здания "Дом Москвы" вернули название

Новое правление администрации "Дома Москвы" в Риге спустя две недели вернуло на место название на латышском и русском языках (Maskavas nams/Дом Москвы), которое было демонтировано с фасада 2 августа.

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Как сообщалось, решение об удалении названия "Дом Москвы" с фасада здания в Риге, на улице Марияс, 7, ранее единолично принял глава представительства Московского Центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал. Он заявил, что это решение он принял единолично и без согласования с правительством Москвы, являющимся владельцем здания.

Свое решение Цеховал объяснил протестом против российского вторжения в Украину — в нынешних условиях он считает невозможным существование названия "Дом Москвы" в центре Риги. Одновременно с этим он подал в отставку и больше не работает в "Доме Москвы".

Новый руководитель представительства Светлана Зайцева назвала решение своего предшественника "неверным" и заявила, что в ближайшее время планирует восстановить надпись.

Название "Дом Москвы" на латышском и русском языках было убрано с фасада здания 2 августа. Спустя примерно две недели исходный внешний вид был восстановлен.

"Дом Москвы" был открыт в столице Латвии в мае 2004 года. На открытии присутствовали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и тогдашний мэр Риги Гундарс Боярс. В 2022 году Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы "Дома Москвы".

Поскольку в отношении собственников "Дома Москвы" введены санкции, здание на улице Марияс, 7 запрещено продавать, каким-либо образом менять ее статус или обременять другими обязательствами.

Несмотря на это, здание продолжает работать, сдавая в аренду помещения различным организациям, связанным с Россией. В "Доме Москвы" работает детская студия, танцевальный коллектив, балетная студия и музыкальная школа.

Foto: DELFI