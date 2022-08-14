ФОТО: На Луцавсале установлен рекорд Гиннесса по сеансу акупрессурного массажа

В Риге, на Луцавсале состоялся крупнейший в мире сеанс акупрессурного массажа. Для того, чтобы побить предыдущий рекорд, организаторам требовалось собрать более 250 человек, и им это удалось.

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По подтвержденным арбитрами данным в установлении рекорда принял участие 361 человек - это новый рекорд Гиннесса. Все они одновременно занимались на массажных ковриках под руководством сертифицированного физиотерапевта.

Участвовать в этом событии приглашали всех жителей Латвии — мероприятие на Луцавсале было бесплатным. В установлении рекорда также приняли участие популярные личности и инфлюенсеры.

"Действовать вместе — величайшая сила общества. Это событие тому подтверждение — установлен мировой рекорд Гиннесса, пополнены запасы Государственного центра доноров крови, оказана поддержка украинцам, получены профессиональные знания о том, как заботиться о своем здоровье, и многое, многое другое. В этот день несколько сотен человек с размахом продемонстрировали силу заботы о себе и других. Спасибо всем, кто помог нам представить Латвию миру, давайте вместе продолжать укреплять любовь, мир и благополучие!", — призвала организатор мероприятия, совладелица латвийской компании Pranamat ECO Ольга Григоренко.

Гленн Поллард, представитель Книги рекордов Гиннесса, наблюдавший за установлением рекорда, подчеркивает: "Получение статуса рекорда Гиннесса — непростая задача. Для того, чтобы попытка была успешной, а организатор был добавлен в элитное сообщество обладателей титула рекордсмена Гиннесса, необходимо с предельной точностью строго следовать всем официальным указаниям по организации процесса".

Чтобы обеспечить соблюдение правил, место проведения мероприятия огородили, велся тщательный учет участников и времени, весь процесс записывался на видео. Площадку, где устанавливался рекорд, разделили на несколько зон, за каждой из которых наблюдал отдельный судья. Наблюдатели следили, чтобы все участники выполняли упражнения на протяжении всего времени.

Занятие, на котором был установлен рекорд Гиннесса, продолжалось 30 минут, а затем преподаватели провели для желающих практику йоги на массажном коврике. Параллельно можно было сдать кровь в пункте Государственного центра доноров крови, поддержать украинцев, сделав пожертвование через ассоциацию "Tavi draugi", получить бесплатную консультацию физиотерапевта, узнать больше о товарах для акупрессурного массажа, принять участие в развлечениях для всей семьи.

Ниже - фоторепортаж сеанса акупрессурного массажа на Луцавсале (фото - Эдийс Паленс).