ФОТО. На Набережной 11 Ноября вспоминают борцов за свободу Латвии
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В пятницу вечером в Риге и других местах Латвии люди собираются на мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса.

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Каждый год 11 ноября, в День Лачплесиса, по всей Латвии зажигают бесчисленное количество свечей в память о победе, одержанной Латвийской армией 11 ноября 1919 года над Западной добровольческой армией — так называемыми войсками Бермонта. В ознаменование этого события в День Лачплесиса чествуют латвийских борцов за свободу.

В пятницу вечером люди стали собираться у стены Рижского замка, чтобы зажечь свечи.

Как сообщалось, во время посвященных Дню Лачплесиса мероприятий в пятницу в Риге была закрыта набережная 11 ноября, а также введены другие ограничения движения.

ФОТО. На Набережной 11 Ноября вспоминают борцов за свободу Латвии
Foto: Anastasija Jefremova
ФОТО. На Набережной 11 Ноября вспоминают борцов за свободу Латвии
Foto: Anastasija Jefremova
ФОТО. На Набережной 11 Ноября вспоминают борцов за свободу Латвии
Foto: Anastasija Jefremova


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