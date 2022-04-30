ФОТО: на озере Лиелайс Балтэзерс прошел "подводный" субботник
Foto: LZSF

30 апреля участники Латвийской федерации подводного спорта при сотрудничестве думы Ропажского края приняли участие в Большом субботнике на пляже в Букулты.

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Традиционно уборка проводилась под водой и на берегу. На территории общественного пляжа подводные охотники обследовали и чистили дно озера Лиелайс Балтэзерс, косили тростник, а также ремонтировали понтонный мост. В это время "сочувствующие" (жены, дети и друзья, оставшиеся на берегу) вооружившись белыми пакетами, чистили прибрежную зону. После - всех ждал горячий обед и чай.

По словам подводных охотников, они были приятно удивлены тем, что мусора - как в воде, так и на суше - оказалось немного. Среди интересных находок - детский велосипед, найденный в озере.

Энтузиасты чистят рижские водоемы больше 20 лет. Причем если Большой субботник в Латвии проходит только один раз в году, то подводные охотники занимаются уборкой дважды - весной, открывая сезон, и осенью, закрывая его.

Вселатвийский Большой субботник проводится уже 15-й год подряд. В этот раз он проходит под девизом "Вставай и вовлекайся!", который придумали победители студенческого конкурса "Чистая среда — неотъемлемая часть Латвии и моих сверстников".

В этом году официально было убрано 1214 мест по всей Латвии. Из них на 1001 месте проводились коммунальные работы по сбору и благоустройству, а 213 субботников были личными (SOLO или DUO) или семейными.

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