ФОТО: на пикет возле Сейма собрались мастера маникюра и педикюра

Утром 23 ноября возле здания Сейма на пикет собрались специалисты по маникюру и педикюру, требуя разрешить работу во время чрезвычайной ситуации.

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Латвийская ассоциация специалистов по уходу за красотой, Ассоциация косметолог и Совет экспертов по туризму и уходу за красотой призывают премьер-министра Кришьяниса Кариньша и министра здравоохранения Илзе Винькеле провести переговоры с представителями отрасли.

По их мнению, запрет оказывать услуги по уходу за красотой во время ЧС оставляет без средств к существованию тысячи людей и способствует росту теневой экономики, с которой боролись ассоциации в последние годы.

"Мы ожидали от правительства и ответственных за отрасль представителей Минздрава, что будут проведены консультации, что будет уважительное отношение. Но этого не было ни в подготовительную фазу весной, и в активную фазу вируса осенью. Появляется такое чувство, что решение было принято эпидемиологами и Минздравом за одну ночь, без рациональной оценки и осознания последствий", — говорит Рената Рейнсоне, президент ассоциации косметологов.

Косметологи — это медики, они полностью подчиняются как Закону о медицине, так и Закону об эпидемиологической безопасности, подчеркивает президент Ассоциации специалистов по уходу за красотой Сабине Улберте. Это означает, что в их обязанности входит каждый день соблюдать наистрожайшие гигиенические требования, чтобы защитить клиентов от любых инфекций. Клиенты обслуживаются один на один и по записи, соответственно, поток клиентов контролируется, между собой они не пересекаются. К тому же, специалисты работают в масках и перчатках.

Поскольку многие специалисты по услугам красоты выбрали налоговый режим патентов или самозанятости, они не могут использовать во время ЧС оплачиваемый отпуск, уйти на больничный или как-либо еще сохранить доход во время простоя. Легально работающие представители отрасли несут убытки и не могут покрывать расходы, связанные с содержанием своей предпринимательской деятельности. Процветают только те, кто работает нелегально, они могут не соблюдать гигиенические требования вообще — а это вызывает риск распространения не только Covid-19, но и гепатита и ВИЧ.

Представители отрасли подчеркивают, что готовы обсуждать более строгие ограничения в работе, если им позволят продолжать работать легально.

Как сообщалось, во время ЧС запрещены все услуги салонов красоты, кроме парикмахерских, а также услуги пирсинга и тату-салоны.