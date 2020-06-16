ФОТО: на пикет жильцов денационализированных домов пришло 20 человек

Сегодня утром у Сейма в пикете жильцов денационализированных домов приняли участие около 20 человек, протестуя против рассматриваемых поправок к закону об аренде жилых помещений.

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В пикете участвовали в основном люди старшего поколения. По мнению протестующих, новый закон отменит бессрочные договоры аренды и разрушит существующий механизм защиты жильцов.

У участников пикета в руках были плакаты "Мы не просим помощи — требуем выполнения решения Верховного совета от 1991 года", "Кто выполнит обещанное?".

Участники пикета соблюдали двухметровую дистанцию. Ни один из депутатов Сейма на переговоры с ними не вышел.

Новый закон предусматривает, в частности, что арендные договоры в течение двух лет должны быть перезаключены.