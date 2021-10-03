ФОТО: На пляже в Болдерае волны размыли старинный парусник

На Болдерайском пляже, неподалеку от Даугавгривского маяка волны размыли фрагмент деревянного корабля. Археологи, приступившие к раскопкам, обнаружили хорошо сохранивший 150-летний парусник. Однако дальнейшая его судьба пока неизвестна.

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Как сообщают представители Рижского свободного порта (РСП), информацию о найденном судне они получили от инициативной группы жителей Болдераи. После обсуждения в кругу единомышленников и рассмотрения нескольких вариантов было решено помочь откопать старинную находку и доставить ее в Даугавгривскую крепость.

"Мы связались со специалистами Управления национального культурного наследия, которые уже осмотрели фрагмент дерева, выброшенный морем, и любезно согласились дать рекомендации по дальнейшим действиям с обломком кораблекрушения, выброшенным на берег Даугавгривы", — отметили в Рижском свободном порту.

Получив в минувший четверг от Управления разрешение на выполнение работ, специалисты приступили к раскопкам корабля. Чем больше они копали, тем ясней становилось, что находка намного больше, чем они могли себе предположить. От песка очистили дубовый остов судна длиной 11 метров и шириной 3 метра.

Поняв, что это может быть целое судно, представляющее историческую ценность, представители порта приостановили работы, чтобы не причинить повреждений находке.

"Дальнейшая консервация и сохранение для будущих поколений требует очень серьезных знаний, средств и ресурсов, которых в нашем распоряжении, к сожалению, нет", — сообщили в РСП.

В итоге, было решено снова пригласить археологов и продумать, как шаг за шагом поступить с парусником. В пятницу в Болдераю приехали специалисты Управления и после продолжительных дискуссий было принято решение прервать раскопки, закопать судно обратно до тех пор, пока не будет четкого плана и не найдены ресурсы для того, чтобы сохранить этот исторический объект.

После всех необходимых замеров, сделанных археологами Марцисом Калниньшем и Янисом Мейнерцем, будет создана 3D-модель корпуса судна, которая поможет понять и рассчитать объем предстоящих работ.

Foto: Rigas brivosta