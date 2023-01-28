ФОТО. На пляже в Лиепае устанавливают новую спасательную вышку

В Лиепае на пляже ведутся работы по установке и монтажу новой спасательной вышки. Она будет расположена на берегу напротив центральной спасательной станции в Лиедаге, информирует специалист по связи с общественностью Коммунального управления Айгарс Шталс.

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В декабре прошлого года строители начали устанавливать металлические сваи, теперь на них укрепляют несущие конструкции из специально обработанной древесины. На этой неделе привезены и соединены с каркасом другие элементы башни — лестница, застекленное помещение для персонала и крыша.

Цель дополнения инфраструктуры пляжных спасателей — повышение безопасности людей при отдыхе у моря.

Высота башни составит пять метров. Документацию проекта разработала фирма SIA CORE projekts, монтажом занимается фирма SIA Cortto. Стоимость договора строительства — 61 тысяча евро (включая НДС).

Foto: Glābēju_tornis Liepaja

Работы планируется завершить в середине февраля, с наступлением плавательного сезона здание должно быть принято в эксплуатацию. Строение планируется подключить к электричеству и оснастить системой защиты от молнии.

В проекте внесены изменения, заменив предусмотренный в начале, но сильно увеличивающие стоимость проекта, стальной каркас с деревянными конструкциями.

Новая башня улучшит возможности работы спасателей — с него будет лучше обзор центрального пляжа в Лиепае, так как вышка будет находиться ближе к морю и именно в той части, где собирается большее количество людей.

Foto: Glābēju_tornis Liepaja

До этого, присмотр за безопасностью отдыхающих на пляже в Лиепае спасатели вели с двух вышек — центральной и в месте для купания в Юго-западном районе (в конце улицы Лиедага), где каждое лето развевается Синий флаг. Но на центральном пляже панораму дежурного спасательной станции частично загораживают дюны и кустарники. Такая ситуация создалась постепенно на протяжении десятков лет из-за перемещения песка и дюн.

Foto: Glābēju_tornis Liepaja

Несколько лет назад Департамент коммунального хозяйства рекомендовал установить на лиепайском пляже дополнительную смотровую башню. Администрация планировала реализацию проекта башни еще в начале 2021 года, но начало работ затянулось из-за процесса закупки: один из заявителей не соответствовал условиям конкурса, а другой отказался от контракта. Покупку задержали также высокие цены на металлопродукцию и другие факторы.