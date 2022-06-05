ФОТО: На Рижском центральном рынке начался сезон латвийской клубники

Сегодня на Рижском центральном рынке можно купить латвийскую клубнику, выращенную в Кокнесском крае, в Елгавском крае, а также в Сигулде. Среди греческой и польской клубники латвийская клубника выделяется своей ценой и запахом.

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Елгавская клубника - первая! Сорт: Sonata. Цена - 15 евро за кг

Клубнику из елгавского хутора "Mazļāveikas" продают сами производители: мать и сын Астрида и Мартиньш Гелажи. Астрида Гелажа с гордостью сообщает: "Мы были первыми! На Центральном рынке клубнику продаем с 23 мая, и у нас уже появились постоянные покупатели. Один из постоянных клиентов купил сегодня восемь килограммов! Брать почти нечего!"

Foto: DELFI

Ягоды хутора "Mazļāveikas" - единственные сейчас на Рижском центральном рынке, которые выращиваются в поле и покрыты сельскохозяйственной пленкой. Теперь его заменили решетом, которое не дает скворцам клевать ягоды. По словам продавщицы, некоторые покупатели с трудом верят, что ягоды на самом деле не из теплицы, поэтому на стенде есть фотографии, на которых видно, как в этом году семья работает на клубничном поле.

Кокнесская клубника: позже, чем в прежние годы. Сорта: Korona, Dali, Alegro, Polka. Цена - 17 евро за кг

Владелица хозяйства "Liepu" в кокнесской волости Элита Карклиня говорит, что в этом году клубника, как и все остальное, основательно "отстаёт от графика".

Foto: DELFI

Хотя клубнику выращивают под плёночными куполами, холодная весна значительно задержала рост ягод. Клубнику, выращенную в открытом грунте, можно ожидать только в середине лета, хотя в прежние годы урожай был уже в начале июня.

То же самое и с картофелем: первый урожай появился только сейчас. На стенде владельцев из Кокнесе молодую картошку можно купить по 3 евро за килограмм.

Foto: DELFI

Сигулдская земляника: не боится соседства с греческой. Сорт: Sonata. Цена: 10 евро за кг

Клубнику из хутора Blomi Сигулской волости на Центральном рынке можно купить в двух местах: в одном - по 9,99 евро за кг, в другом - по 10 евро за кг. Вот вам и рыночная экономика! Сигулдские торговцы торгуют рядом с теми, кто продает клубнику из Греции, и вполне ладят: так сказать, продукт говорит сам за себя. А местная клубника пахнет так, как в июне может пахнуть только наша, латвийская клубника. Торговцы говорят, что это не единственное отличие: латвийская клубника намного мягче и нежней по структуре.

Foto: DELFI

Латвийская клубника вышла на рынок, но что будет дальше? Когда ожидать падения цен? Трейдеры говорят: цена на раннюю клубнику в этом году не достигла прошлогодней, и не является "космической". Вероятно, более заметного снижения цен на местную клубнику можно ожидать ближе к середине лета. Тогда как "греческая" клубника будет вести ценовую войну с польской клубникой, которая начинает появляться на рынке. Хорошая новость заключается в том, что в ценовых войнах продавцов обычно побеждает покупатель.