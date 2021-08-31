ФОТО: На улице Чака в Риге провели пикет за сохранение велополос

Объединение Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей") вместе с Обществом развития центра Риги и Обществом район Авоты провели пикет на улице Чака, требуя "усовершенствовать человечную и приятную среду" на этой улице.

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На пикет собрались примерно 50 человек.

Участникам пикета предлагалось заранее обозначить на плакатах свои пожелания — какой бы они хотели видеть улицу Чака. Потенциальных участников акции призывали выражать свои желания не только в форме текста, но и изображать объекты — велосипед, скамейку, дерево и так далее.

Днем 28 августа Департамент сообщения Рижской думы принял решение, что по направлению из центра на улицах Марияс и Чака будет полоса общественного транспорта, а в обратном направлении будет сохранена существующая организация дорожного движения. Новая маркировка будет нанесена сразу, как позволят погодные условия.

Эксперимент с велополосами на улице Чака продлился меньше года — с осени прошлого года. Тогда на улице были оборудованы две велополосы, значительно сужавшие проезжие части и способствовашие пробкам. Проект не получил поддержки ни среди предпринимателей, работающих в этом районе города, ни среди жителей. Итог: Комитет по делам сообщения Рижской думы решил прекратить эксперимент и изменить организацию движения на улице.

С 1 сентября, согласно решению комитета, автомобильное движение по улице Чака должно быть организовано по двум полосам. Будет сохранена только одна велополоса — в сторону центра. В направлении из центра велополосы не будет, там организуют две полосы движения: для общественного транспорта и всех остальных автомобилистов. Одновременно комитет решил, что нужно превращать улицу Кр. Барона в полноценную улицу для пешеходов, велосипедистов и трамвайного сообщения.

"Город для людей" считает: велоэксперимент на улице Чака не удался потому, что улица не была к этому моменту благоустроена. "На ней не были установлены скамейки, велосипедные стоянки, урны для мусора", указывает "Город для людей". Общество также считает, что для оценки эксперимента использовалась неверная статистика.

Заявка на проведение пикета последовала после того, как фракция мэра Риги Мартиньша Стакиса Par!/Прогрессивные заявила, что требует от коалиционных партнеров сохранить обе велополосы на улице Чака до 1 ноября.