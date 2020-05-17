ФОТО. Найден блудный дрон: он застрял на дереве в Гаркалнском крае
Foto: Civilās aviācijas aģentūra

Потерявшийся в начале мая дрон был найден в лесном массиве Гаркалнского края, сообщает Агентство гражданской авиации. Беспилотное летающее судно обнаружил прохожий.

Дрон совершил посадку на крону деревьев, поэтому чтобы безопасно снять аппарат с дерева, была привлечена Государственная пожарноспасательная служба. Блудный дрон передан Агентству гражданской авиации для дальнейших действий.

Агентство анализирует данные полета дрона, чтобы выяснить все обстоятельства. Уже известно, что дрон совершил посадку 2 мая в 19:48. Агентство реставрирует информацию о траектории полета дрона.

Ведомство рассчитывает выяснить, почему пропала связь с беспилотником, что вызвало нарушения работы систем навигации и почему не сработала функция автоматической посадки.

Как уже сообщалось, 2 мая предприятие UAVFactory проводило испытательный полет дрона и потеряло с ним связь. У аппарата имелось достаточно топлива для 90 часов полета. Из-за инцидента было закрыто воздушное сообщение Латвии.

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