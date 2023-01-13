ФОТО: Наводнение в Екабпилсе с высоты птичьего полета
Foto: LETA

К вечеру пятницы уровень воды в Даугаве в районе Екабпилса поднялся более чем на 8,6 метра. Часть близлежащих районов уже затоплена. В городе идет эвакуация, продолжаются работы по укреплению дамбы.

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Агентство LETA публикует фотографии прибрежных районов Екабпилса и окрестностей с высоты птичьего полета.

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