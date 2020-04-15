ФОТО: Неотложная помощь получила изолированные капсулы для перевозки тяжелобольных Covid-19

Латвийская Служба неотложной помощи закупила специальное оборудование для перевозки тяжелобольных Covid-19 пациентов. Это похожие на капсулу носилки на колесиках, обеспечиващие изоляцию человека от окружающей среды. В нее на время транспортировки помещается пациент.

Помимо этого, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) заключила несколько договоров о закупке и доставке необходимых для ограничения распространения Covid-19 медицинских товаров, в общей сложности для этих целей было выделено 9,78 млн евро.

В рамках этой закупки Латвия получит 5 млн трехслойных медицинских масок, стоимость которых составляет 3,44 млн евро, и 1 млн респираторов, стоимость которых составляет 2,66 млн евро. Затраты на транспортировку этого заказа составят около 643 050 евро.

Кроме того, НСЗ закупила 2 млн хирургических масок на общую сумму 1,47 млн евро, а также выделила 1,04 млн евро на покупку 100 000 респираторов и 1 млн трехслойных масок.

Также была заключена сделка о покупке 10 000 защитных лицевых щитков за 242 000 евро и неинвазивного оборудования для искусственной вентиляции легких на сумму 36 278 евро.

Служба также заключила ряд небольших договоров о покупке в общей сложности 39 960 респираторов и 16 000 защитных масок на сумму 140 967 евро.