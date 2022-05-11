Минувшей ночью в Добельском крае на шоссе Рига-Лиепая приземлился военный самолет союзников C-146A "Wolfhound". Маневр был выполнен в рамках международных учений Trojan Footprint 22, пояснили Национальные вооруженные силы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Участники учений стран НАТО отрабатывали нестандартные решения медицинской эвакуации. По сценарию, самолет ночью должен был приземлиться на шоссе, в чрезвычайном режиме принять на борт раненого солдата и оперативно доставить его в специализированное медучреждение за пределами Латвии.

В НВС подчеркивают, что задача была выполнена успешно, тем самым подтвердив способность различных подразделений НАТО к успешному взаимодействию, в том числе с подключением оперативных служб принимающей стороны. Выполнение тактической задачи со своей стороны на региональном и государственном уровне поддержали также предприятие Latvijas Valsts ceļi и самоуправления Курземского края.

Как сообщалось, с 18 апреля по 27 мая в Латвии проходит летний этап цикла военных учений NAMEJS 2022, в который включены международные учения "Defender Europe", "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield" и "Hedgehog".

В рамках Defender Europe со 2 по 13 мая на территории Латвии проходит часть запланированных военных учений Trojan Footprint 22.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине