Минувшей ночью в Добельском крае на шоссе Рига-Лиепая приземлился военный самолет союзников C-146A "Wolfhound". Маневр был выполнен в рамках международных учений Trojan Footprint 22, пояснили Национальные вооруженные силы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Участники учений стран НАТО отрабатывали нестандартные решения медицинской эвакуации. По сценарию, самолет ночью должен был приземлиться на шоссе, в чрезвычайном режиме принять на борт раненого солдата и оперативно доставить его в специализированное медучреждение за пределами Латвии.

В НВС подчеркивают, что задача была выполнена успешно, тем самым подтвердив способность различных подразделений НАТО к успешному взаимодействию, в том числе с подключением оперативных служб принимающей стороны. Выполнение тактической задачи со своей стороны на региональном и государственном уровне поддержали также предприятие Latvijas Valsts ceļi и самоуправления Курземского края.

Как сообщалось, с 18 апреля по 27 мая в Латвии проходит летний этап цикла военных учений NAMEJS 2022, в который включены международные учения "Defender Europe", "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield" и "Hedgehog".

В рамках Defender Europe со 2 по 13 мая на территории Латвии проходит часть запланированных военных учений Trojan Footprint 22.