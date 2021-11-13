ФОТО: Новая подсветка фасада здания МИД обошлась в 186 000 евро

У фасада здания Министерства иностранных дел (МИД), которое расположено на улице Кришьяня Валдемара 3, появилась новая система подсветки фасада. Система разработана под руководством государственного предприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Система создана с помощью энергоэффективных решений и даст возможность осветить фасад цветами флагов ООН, НАТО, Латвии и других стран Европейского Союза (ЕС), сообщил председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс.

Установку новой системы освещения провело предприятие Smart Energy, автором проекта является компания Livland Group.

Общая стоимость трех систем освещения фасада составляет 186 450 евро (без НДС), что включает в себя разработку проекта, авторский надзор, строительные работы и надзор, рассказали порталу Delfi в VNĪ.

Стандартное освещение будет работать повседневно, а во время праздников здание будет освещаться цветами флагов стран ЕС, ООН, НАТО и Латвии.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис заявил, что теперь у ведомства будет возможность постоянно подсвечивать историческое здание, которое является архитектурным памятником государственного значения и частью мирового культурного наследия UNESCO.

"Мы сможем в соответствии с международной практикой поддерживать союзников в моменты важных праздников и памятных дней. В международных отношениях это яркий, символический и солидарный жест. В то же время это проект международного значения, поскольку он будет способствовать узнаваемости латвийского МИД за рубежом. Символично, что это происходит именно сейчас, в самое темное время года, когда мы готовимся к главному празднику нашей страны", — заявил представитель ведомства.

Также сейчас проводится реставрация исторических дубовых окон на первом этаже здания. Работы выполняет Būvuzņēmums Restaurators, следуя указаниям Управления национального культурного наследия, чтобы сохранить неоклассическую аутентичность постройки. Реставрацию планируется завершить в начале следующего года.

Здание на улице Кришьяня Валдемара 3 было построено по согласованному в 1912 году проекту архитектора Вите и было передано в эксплуатацию в 1914 году. В конце 1919 года постройка стала главным зданием Риги: там находились Кабинет министров, МИД, Государственная канцелярия и недолгое время также Министерство внутренних дел. В доме проживали Карлис Улманис, семья Зигфрида Анны Мейеровица, Вильгельм Мунтерс и другие госчиновники.

В собственность VNĪ постройка перешла в 2007 году и с того времени она используется для нужд госуправления в качества административного здания МИД.