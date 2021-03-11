ФОТО: Новая тенденция — воры крадут руль от BMW, нанося ущерб до 6000 евро
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За первые два месяца 2021 года число заявлений о краже автомобильных деталей выросло на 25%, сообщила страховая компания If Apdrošināšana. Последние полгода наметилась новая тенденция — воры повадились красть рули автомобилей марки BMW.

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Чаще всего внимание преступников привлекают рулевые колеса от BMW 3-й и 5-й серии, а также от X5. Воры попросту выбивают стекло и откручивают руль. В среднем такая процедура занимает порядка двух минут.

В If отмечают, что рулевое колесо — ценная деталь автомобиля, и средний размер выплачиваемого пострадавшему клиенту страхового возмещения составляет от 2000 до 6000 евро.

Кражи такого рода чаще всего происходят в Риге и Рижском регионе, в тихих местах в темное время суток, хотя констатированы и случаи, произошедшие на территории частных домов.

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rus.DELFI.lv

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