ФОТО. Новые визуализации Rail Baltica: Как будет выглядеть центральный вокзал в будущем?

Этой осенью начнется строительство Rail Baltica. На данный момент завершен проект основных строительных решений, 35% от проектировочного объема, спецификация строительных работ и подан минимальный состав строительного проекта для получения разрешений, сообщили порталу DELFI представители проекта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работы по согласованию проекта продлятся до 2021 года, но уже этой осенью вблизи рижского центрального вокзала начнутся подготовительные работы. Будет закрыт сквер и автостоянка между вокзалом и Министерством сообщения, многие коммуникации будут перенесены на другую сторону станции, чтобы в южной стороне можно было снять рельсы и начать копательные работы. Ближе к Новому году начнутся работы на путепроводе над улицей Лачплеша, чтобы как можно меньше строительных работ затронули рижские улицы одновременно.

Вместе с реализацией Rail Baltica изменится панорама Риги. Будут ликвидированы насыпи, а образовавшееся пространство планируют использовать для нужд вокзалов и транспорта.

“Остановки на улице Гоголя будут перенесены под мост, в рамках проекта нужда в тоннеле пропадет, так как будут построены новые пешеходные переходы через Гоголя, а тоннель можно будет использовать, например, в качестве велостоянки”, - рассказали представители проекта. В рамках проекта появится много новых велодорог.

Будет заново построен железнодорожный мост. Он будет настолько длинным, что по правилам, должен иметь аварийный спуск, который будет использоваться как пешеходная и велодорога.

Представитель Eiropas Dzelzceļa līnijas Эйнарс Яунземс сказал порталу DELFI, что по началу руководство города Рига не очень активно поддерживало девелоперов Rail Baltica, но в итоге всё же оно оценило возможности проекта и пошло навстречу. Яунземс отметил, что хотя временная администрация помогает в реализации проекта, “было бы лучше, если бы была постоянная власть, которая в долгосрочной перспективе знает, что им в ближайшие пять лет надо отвечать за свои решения”.