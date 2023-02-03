riga tanki
Foto: riga tanki

В среду, 1 февраля, читатель Delfi сфотографировал военную технику, перемещавшуюся по железной дороге в Риге. Представители Национальных вооруженных сил пояснили: в странах Балтии продолжается ротация военных НАТО в рамках операции Аtlantic Resolve.

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США начали операцию Atlantic Resolve после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ее цель — продемонстрировать непрерывный вклад США в коллективную безопасность государств НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и в Польше.

На фотографиях, запечатленных очевидцем, видны бронемашины Bradley, транспортные единицы для доставки боеприпасов и вспомогательная гусеничная техника.

Усиленное движение военной техники по главным автодорогам страны, а также по железным дорогам, будет наблюдаться и в ближайшие дни, предупредила представитель НВС Латвии, майор Сандра Брале.

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