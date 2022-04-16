ФОТО: Около оперного театра прошла акция памяти жертв войны в Украине

В Риге около здания Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) прошла акция в память о жертвах военной агрессии России против Украины.

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Акция памяти жертв войны в Украине прошла вечером 15 апреля и продлилась несколько часов. Пришедшие люди несли флаги Украины и Латвии, а также цветы и свечи. За несколько дней до акции художники Криста и Рейнис Дзудзило на площади перед оперой с помощью свечей создали надпись на украинском языке "ДІТИ" ("Дети" - по-русски).

На концерте вместе с оркестром и хором ЛНОБ выступили солисты Лиене Кинча, Инга Кална, Сонора Вайце и Эгил Силиньш. Хореограф Александра Астреина поставил номер с участием украинских балерин Ангелины Босенко, Элины Бидны и Иванны Сулим, которые в настоящее время работают в театре.

Российская авиация 16 марта разбомбила Мариупольский драмтеатр, в котором укрывались от обстрелов сотни мирных жителей города. При этом у здания большими буквами было написано предупреждение о том, что в нем находятся дети.

9 мая ЛНОБ организует благотворительный концерт в поддержку украинского народа "Слава Украине!". Все артисты на концерте выступят безвозмездно, а доходы от продажи билетов через фонд "Ziedot.lv" будут использованы для поддержки Украины. Приобретая билеты, зрители могут внести к цене билета любую сумму пожертвования по своему желанию.