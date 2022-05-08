ФОТО. Около Рижского мотормузея выставили 230 старинных автомобилей

8 мая в Рижском мотормузее состоялось одно из самых масштабных мероприятий секции латвийского клуба старинных автомобилей Youngtimer Rally - "Youngtimer Coffeetime", в котором приняли участие более 230 классических автомобилей и мотоциклов.

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Среди наиболее интересных участников мероприятия, проводившегося в Межциемсе в Рижском мотормузее (ул. С.Эйзенштейна, 8) - старинные автомобили Citroën DS23, Lincoln Continental Collector's Series, BMW 2800, Ferrari 456M GTA, Mazda RX-7 и мотоцикл NSU Osl 251 (1939 года выпуска).

Также можно было увидеть Mercedes, Audi, Volvo, BMW, "Жигули", "Запорожцы" середины и конца ХХ века.

Латвийский клуб Youngtimer Coffeetime стремится собрать на совместном мероприятии всех действующих и потенциальных участников, энтузиастов и любителей классических автомобилей.

Следующее ралли Youngtimer Rally состоится в следующее воскресенье, 15 мая, и станет тематическим мероприятием, посвященным итальянской весне 2022 года. Мероприятие организовано в сотрудничестве с клубом Alfa Romeo. Владельцы старинных итальянских автомобилей соберутся в Тукумсе и отправятся в совместную поездку в Нурмуйжу.