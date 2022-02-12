ФОТО. Около российского посольства в Риге прошла акция протеста

В субботу, 12 февраля, напротив посольства России в Риге прошла акция протеста против присутствия российских войск в Беларуси, а также в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщают активисты в соцсетях.

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Пресс-секретарь Государственной полиции Илзе Юревица сообщила агентству LETA, что пикет в парке Кронвальда напротив посольства России начался в полдень и продлился около часа.

По оценкам полиции, в акции приняли участие около 15 человек. Некоторые из них были в бело-красно-белой символике. Участники акции держали в руках самодельные плакаты в поддержку белорусской оппозиции и Украины.

Инцидентов в ходе кампании не наблюдалось. Фотографии с акции - ниже (фото - Евгения Штейн).

За последние сутки по меньшей мере 18 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией. Cоответствующие заявления сделали США, Германия, Австралия, Великобритания, Бельгия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония и Южная Корея.

В большинстве случаев речь идет о рекомендациях. Но южнокорейский МИД ввел запрет на поездки в Украину и обязал своих граждан уехать из страны, иначе им грозит наказание в соответствии с местным законодательством. Днем ранее президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину.

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Foto: piket pret Krievu vestnieciba

Foto: piket pret Krievu vestnieciba

Foto: piket pret Krievu vestnieciba

Foto: pikets pret Krievu vestnieciba

Foto: pikets pret Krievu vestnieciba

Foto: pikets pret Krievu vestnieciba