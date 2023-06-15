ФОТО: Открыт новый сквер у театра Дайлес

В четверг, 15 июня, был торжественно открыт сквер возле театра Дайлес. Присутствовал министр культуры, мэр Риги, представители Valsts nekustamie īpašumi, MADE arhitekti, строительной компании Kvinta BCL и самого театра Дайлес.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мэр Риги Мартиньш Стакис отметил успешное сотрудничество Valsts nekustamie īpašumi, рижского самоуправления, министерства культуры других вовлеченных сторон. "Важно подчеркнуть, что после ремонта сквер стал доступен всем, в том числе людям с функциональными нарушениями", — рассказал он.

Площадка для отдыха построена в том месте, где раньше была так называемая деградированная городская среда. Часть улицы Шарлотес озеленили и оборудовали платформы для комфортного времяпровождения, галерею под вестибюлем открыли для прохода. В самой нижней части сквера расположена озелененная ложбина для инфильтрации дождевой воды.

"Старый сквер театра Дайлес вернулся во времена своей молодости, он чистый, зеленый и "современно думающий", — заявил директор театра Юрис Жагарс. — И это большое приобретение не только для театра, но и для всего общества. Мы с огромной радостью наблюдаем, как сквер опять оживают — там встречаются наши зрители перед показами, прохожие останавливаются, люди отдыхают под недавно посаженными деревьями. Сквер снова жвой. И в старом здании кассы будет новое кафе с большой уличной террасой".

Сквер — собственность как государства, так и самоуправления. Часть сквера со стороны улицы Бруниниеку и со стороны улицы Бривибас до театральных касс, а также большая часть внутреннего двора театра — собственность Valsts nekustamie īpašumi. Оставшаяся часть территории со стороны Бривибас, от касс и до улицы Матиса — собственность самоуправления. Инициативу по реализации общего проекта взяла на себя госкомпания Valsts nekustamie īpašumi.

Проект финансируется с помощью еврофондов и госфинансирования.