ФОТО: Открыт новый сквер у театра Дайлес

В четверг, 15 июня, был торжественно открыт сквер возле театра Дайлес. Присутствовал министр культуры, мэр Риги, представители Valsts nekustamie īpašumi, MADE arhitekti, строительной компании Kvinta BCL и самого театра Дайлес.
Мэр Риги Мартиньш Стакис отметил успешное сотрудничество Valsts nekustamie īpašumi, рижского самоуправления, министерства культуры других вовлеченных сторон. "Важно подчеркнуть, что после ремонта сквер стал доступен всем, в том числе людям с функциональными нарушениями", — рассказал он.
Площадка для отдыха построена в том месте, где раньше была так называемая деградированная городская среда. Часть улицы Шарлотес озеленили и оборудовали платформы для комфортного времяпровождения, галерею под вестибюлем открыли для прохода. В самой нижней части сквера расположена озелененная ложбина для инфильтрации дождевой воды.
"Старый сквер театра Дайлес вернулся во времена своей молодости, он чистый, зеленый и "современно думающий", — заявил директор театра Юрис Жагарс. — И это большое приобретение не только для театра, но и для всего общества. Мы с огромной радостью наблюдаем, как сквер опять оживают — там встречаются наши зрители перед показами, прохожие останавливаются, люди отдыхают под недавно посаженными деревьями. Сквер снова жвой. И в старом здании кассы будет новое кафе с большой уличной террасой".
Сквер — собственность как государства, так и самоуправления. Часть сквера со стороны улицы Бруниниеку и со стороны улицы Бривибас до театральных касс, а также большая часть внутреннего двора театра — собственность Valsts nekustamie īpašumi. Оставшаяся часть территории со стороны Бривибас, от касс и до улицы Матиса — собственность самоуправления. Инициативу по реализации общего проекта взяла на себя госкомпания Valsts nekustamie īpašumi.
Проект финансируется с помощью еврофондов и госфинансирования.