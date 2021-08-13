ФОТО: открыт отреставрированный парк Кемери
Foto: SIA Lauder Architekts

Сегодня в Юрмале на улице Тукума, 32 после реконструкции открыт парк Кемери, сообщили в Юрмальской думе.

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Восстановлены и отремонтированы сеть парковых аллей, мосты через Вершупите, парковые павильоны, укреплены берега Вершупите, перестроены и отремонтированы улицы, построены автостоянки и велосипедные стоянки, установлено освещение и камеры видеонаблюдения для безопасности посетителей.

В парке посажены деревья и декоративные растения, установлены скамейки.

Как сообщили агентству LЕТА в Юрмальской думе, общая стоимость проекта "Реконструкция и восстановление парка Кемери" составляет 9,5 млн. евро, в том числе софинансирование Европейского фонда регионального развития — 5,74 млн. евро, дотация государственного бюджета — 267 тыс. евро и вклад самоуправления Юрмалы — 3,5 млн. евро.

Работы в парке начались осенью 2019 года.

В день открытия в парке прозвучат мелодии 1930-х годов, состоятся уличные театральные представления и познавательные мероприятия на природе. На рынке под открытым небом можно будет купить закуски и изделия ручной работы.

С 17.00 сегодняшнего дня для осмотра будет открыта отреставрированная Кемерская водонапорная башня с экспозициями.

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LETA

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LETA

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Национальный парк Кемери Реконструкция Юрмала
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